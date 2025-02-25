В уряді Сербії шукають винних після "зради" Росії в ООН

Віцепрем’єр Сербії Александар Вулін назвав ганьбою та зрадою голосування Сербії в ООН за антиросійську резолюцію і закликав главу МЗС взяти на себе відповідальність.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Вуліна наводить РТРС.

Вулін заявив, що "ганьба в ООН" не мала статися, а представники Сербії в ООН своїм голосуванням "зганьбили і збентежили нас".

"Я не вірю в помилку, тому що немає жодного серба, який би не подумав, голосуючи проти Росії, нашого єдиного історично незмінного союзника. Я не вірю в помилки, але вірю в зраду. Президент Александар Вучич діяв чесно і підтвердив, що це не позиція Сербії і що це не наша політика", – заявив Вулін.

Він підкреслив, що "це голосування проти Сербії, проти сербів і проти Александара Вучича та його політики".

"Міністр закордонних справ має взяти на себе відповідальність за завдану нам ганьбу та понести всі політичні наслідки… Це голосування – ганьба, за яку треба відповідати", – сказав Вулін.

Сербський президент Александар Вучич заявив, що Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але вважає, що припустилася помилки і слід було утриматися.

Нагадаємо, у понеділок Генеральна асамблея ООН схвалила 93 голосами резолюцію із засудженням російської агресії, ініційовану Україною та європейськими партнерами.

Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.