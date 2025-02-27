Майже 40% поляків вважають зустріч Дуди і Трампа дипломатичним провалом

Майже 40% опитаних поляків вважають, що останню зустріч президента Польщі Анджея Дуди з главою Білого дому Дональдом Трампом слід вважати дипломатичним провалом.

Про це свідчить останнє опитування, проведене SW Research для Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася 22 лютого під Вашингтоном і тривала, ймовірно, лише кілька хвилин. За деякими даними – близько 10 хвилин.

Камери показали, що Дуда чекав американського президента кілька десятків хвилин. Тоді під час пресбрифінгу президент Польщі заявив, що Трамп запевнив його, що "Польща є одним із найнадійніших союзників США".

Згідно з результатом опитування, 38,8% респондентів оцінили зустріч президентів Польщі та США як дипломатичний провал.

Водночас 19,9% респондентів вважають, що її слід вважати дипломатичним успіхом.

Відповідь "важко сказати" обрали 32,7% респондентів, а 8,6% нічого не чули про цей візит.

Нагадаємо, Дуда після зустрічі з Трампом також заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Разом з тим Дуда зіткнувся з критикою з боку керівної коаліції через свою зустріч з Дональдом Трампом у США – багато політиків припустили, що американський лідер зневажив свого польського колегу.