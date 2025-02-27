Почти 40% поляков считают встречу Дуды и Трампа дипломатическим провалом

Почти 40% опрошенных поляков считают, что последнюю встречу президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом следует считать дипломатическим провалом.

Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный SW Research для Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась 22 февраля под Вашингтоном и длилась, вероятно, всего несколько минут. По некоторым данным – около 10 минут.

Камеры показали, что Дуда ждал американского президента несколько десятков минут. Тогда во время пресс-брифинга президент Польши заявил, что Трамп заверил его, что "Польша является одним из самых надежных союзников США".

Согласно результатам опроса, 38,8% респондентов оценили встречу президентов Польши и США как дипломатический провал.

В то же время 19,9% респондентов считают, что ее следует считать дипломатическим успехом.

Ответ "трудно сказать" выбрали 32,7% респондентов, а 8,6% ничего не слышали об этом визите.

Напомним, Дуда после встречи с Трампом также заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Вместе с тем Дуда столкнулся с критикой со стороны правящей коалиции из-за своей встречи с Дональдом Трампом в США – многие политики предположили, что американский лидер пренебрежительно отозвался о своем польском коллеге.