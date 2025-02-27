ЗМІ: Мерц та Макрон домовились відкрити нову главу відносин між Німеччиною і Францією

Президент Франції Емманюель Макрон і майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Парижі домовилися відкрити нову главу у франко-німецьких відносинах.

Про це агентству Reuters повідомило джерело, близьке до Мерца, пише "Європейська правда".

Макрон, який у вівторок зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, прийняв Мерца у середу в Парижі. Раніше того ж дня він поінформував лідерів ЄС про результати своїх переговорів з Трампом.

"Було досягнуто багато домовленостей і створено численні відправні точки для спільних ініціатив", – сказало джерело, додавши, що під час їхньої зустрічі в середу в Єлисейському палаці панувала дружня атмосфера.

Очікується, що Мерц, чиї консерватори посіли перше місце на позачергових виборах 23 лютого, спробує сформувати коаліцію з соціал-демократами чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца, які посіли третє місце.

У середу Мерц зустрівся з прем’єром Швеції у Берліні, вони говорили про підтримку України.

Мерц неодноразово заявляв, що Європа повинна об'єднатися перед обличчям другої адміністрації Трампа і швидко створити незалежну обороноздатність.

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