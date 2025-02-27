СМИ: Мерц и Макрон договорились открыть новую главу отношений между Германией и Францией

Президент Франции Эмманюэль Макрон и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Париже договорились открыть новую главу во франко-германских отношениях.

Об этом агентству Reuters сообщил источник, близкий к Мерцу, пишет "Европейская правда".

Макрон, который во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, принял Мерца в среду в Париже. Ранее в тот же день он проинформировал лидеров ЕС о результатах своих переговоров с Трампом.

"Было достигнуто много договоренностей и созданы многочисленные отправные точки для совместных инициатив", – сказал источник, добавив, что во время их встречи в среду в Елисейском дворце царила дружеская атмосфера.

Ожидается, что Мерц, чьи консерваторы заняли первое место на внеочередных выборах 23 февраля, попытается сформировать коалицию с социал-демократами действующего канцлера Германии Олафа Шольца, которые заняли третье место.

В среду Мерц встретился с премьером Швеции в Берлине, они говорили о поддержке Украины.

Мерц неоднократно заявлял, что Европа должна объединиться перед лицом второй администрации Трампа и быстро создать независимую обороноспособность.

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