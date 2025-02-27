В РФ выдумывают, что ЕС якобы собрался платить участникам проевропейских протестов в Грузии

Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Евросоюз якобы пытается "разжечь антиправительственные протесты" в Грузии и что для этого протестующим планируют платить 120 евро в день за присутствие на акциях.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение пресс-службы СВР распространили ряд российских медиа, среди которых "РИА Новости".

В заявлении говорится, что ЕС якобы пытается искусственно активизировать протесты в Грузии.

"Применяются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, что должно стать доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин. Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства для поддержки и координации манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений планируют выплачивать до 120 евро за день "работы", – заявила внешняя разведка РФ.

В заявлении продолжают, что для этого якобы "прорабатывают варианты" завозить валюту в Тбилиси из посольства в Армении, если грузинские власти "заблокируют каналы финансирования подрывных акций".

Также в ней утверждают, что ЕС якобы работает над сплочением грузинской оппозиции и "попытается формировать антивластные настроения" среди блогеров, журналистов, айтишников, россиян, которые выехали в Грузию.

"Подконтрольные Брюсселю грузинские и европейские СМИ и ОО ориентированы на промывание мозгов этой фокусной группе байками о преимуществах сотрудничества с единой Европой и безысходности выбранного "Грузинской мечтой" пророссийского вектора политики", – заявили в СВР.

Как известно, массовые протесты в Грузии активизировались с осени 2024 года из-за сомнений в объявленных властями результатах выборов, закрепивших власть правящей партии "Грузинская мечта", и заявления премьера о приостановлении движения к членству в ЕС. Требованием протестов является проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных на акциях.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.

Премьер Грузии считает, что смягчение закона об "иноагентах" – вызвавшего первую волну протестов - больше не актуально.

Прокуратура Грузии заявила о начале расследования в отношении "враждебной деятельности иностранной организации и деятельности организаций, находящихся под иностранным контролем".