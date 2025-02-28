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"Вы не вправе диктовать": Трамп и Вэнс поссорились с Зеленским в Белом доме

Новости — Пятница, 28 февраля 2025, 19:47 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в пятницу поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Спор начался с того, что Джей Ди Вэнс предложил дать шанс дипломатии Дональда Трампа урегулировать войну. На это Зеленский дал пространный ответ, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.

"Он (Путин) оккупировал большую часть Украины, Крым. Это было с 2014 года... Были президент Обама, президент Трамп, президент Байден, теперь снова президент Трамп. Пусть его бог благословит и даст ему возможность остановить войну. Но с 2014 года его никто не остановил. Он оккупировал и оккупировал, убивал людей... Его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, очень много разговоров... Я подписал с ним соглашение в 2019 году... Но после этого он нарушил перемирие. Он не пошел на обмен пленными. О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди?" – спросил Владимир Зеленский.

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Вэнс ответил, что он говорит о дипломатии, которая может "завершить разрушение вашей страны" и заявил, что у Украины проблемы, поскольку она "заставляет людей" идти воевать из-за нехватки живой силы на поле боя.

"Вы должны быть благодарны президенту за попытки завершить конфликт", – сказал Джей Ди Вэнс, после этого обвинив Зеленского в том, что он прибыл в Овальный кабинет, чтобы „атаковать" администрацию президента Трампа, которая пытается остановить разрушение Украины.

"Много вопросов. Начнем с самого большого. Во время войны каждый имеет проблемы. Даже вы. Но у вас есть хороший океан и вы не чувствуете этого сейчас. Но вы почувствуете в будущем", – сказал Зеленский.

Трамп перебил его и сказал: "Нет, нет, нет, нет. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы чувствуем. Вы не вправе диктовать, запомните это", – сказал Трамп.

"Я не диктую", – ответил Зеленский, объяснив, что Соединенные Штаты „почувствуют влияние" войны на себе.

Трамп сказал, что Зеленский "не в хорошем положении" и "не имеет карт", а с Соединенными Штатами у него "будут карты".

"Я не играю в карты. Я очень серьезно. Я президент в войне", – ответил украинский президент.

"Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, является пренебрежительным к стране, к этой стране", – перебил Зеленского Трамп.

"Я испытываю уважение к вашей стране", – сказал Зеленский.

В спор вмешался Джей Ди Вэнс с вопросом: "Вы говорили слово "спасибо"? "Много раз", – ответил Зеленский.

Затем Джей Ди Вэнс вспомнил о визите Владимира Зеленского на завод в Пенсильвании во время избирательной кампании в США, якобы в поддержку "оппозиции".

"Пожалуйста, если вы считаете, что вы будете очень громко говорить о войне...", – сказал Зеленский, обратив внимание на повышенный тон Джей Ди Вэнса.

Трамп перебил Зеленского: "Он не говорит громко. У вашей страны большие проблемы". Президент Украины попытался задать вопрос, но Трамп сказал, что "вам не разрешено говорить".

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Президент Зеленский все же сказал, что Украина стоит стойко уже три года, хотя и была одна с начала войны. Трамп перебил его и сказал, что Украина не была одна, а предыдущий президент Байден передал ей "350 млрд долларов".

Далее в перепалке было трудно понять, что говорили оба президента, поскольку они перебивали друг друга. В конце концов Джей Ди Вэнс попытался "закрыть рот" Зеленскому, сказав, что здесь, перед телекамерами американских СМИ, видно, что он "не прав".

"Вы говорите нам: я не хочу перемирия, я не хочу перемирия. Я хочу это, я хочу то. Слушайте, если вы хотите пермирия прямо сейчас, я говорю: берите", – заявил Трамп.

Трамп сказал при Зеленском, что он и за Украину, и за Россию

На это президент Зеленский поинтересовался, а где гарантии для Украины? Президент Трамп не дал ответа на этот вопрос.

Тогда от СМИ прозвучал вопрос, какими будут действия США, если Россия нарушит перемирие.

"А что если что-нибудь? Что если бомба упадет не вашу голову прямо сейчас? Что будет, если они сорвут его? Я не знаю. Они не уважали Байдена, они не уважали Обаму. Они уважают меня", – ответил на это президент США.

Трамп также сказал на встрече с президентом Зеленским заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.

Зеленский показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.

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