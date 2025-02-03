В Бельгии спустя почти 8 месяцев после выборов приняло присягу новое правительство

В Бельгии спустя почти восемь месяцев после выборов и около семи месяцев коалиционных переговоров приняло присягу новое правительство.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Le Soir.

Фламандский националист Барт де Вевер и его министры приняли присягу перед королем Филиппом в понедельник утром. Далее де Вевер должен встретиться со своим предшественником Александром Де Кроо для передачи власти.

фото: le soir

В понедельник де Вевера уже ожидают во дворце Эгмонт, где проходит неформальный саммит 27 глав государств и правительств Европейского Союза.

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Ожидается, что во вторник в 11:00 по местному времени новый премьер-министр снова посетит Королевский дворец и выступит перед королем.

В 14:00 его будут ждать в Палате представителей для оглашения заявления об общей политике, а в среду депутаты будут обсуждать это заявление.

Рассмотрение вотума доверия новому правительству ожидается в четверг, после чего официально будет создана новая коалиция.

Напомним, выборы в Бельгии состоялись почти восемь месяцев назад, в июне прошлого года, параллельно с выборами в Европейский парламент. После них король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с должности после провального результата его либеральной партии.

С середины июля Барт де Вевер вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партии (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

31 января пять партий достигли договоренности по ключевому вопросу, который наконец открыл путь к формированию правительства. Договоренность касалась основных социально-экономических мероприятий будущего правительства Бельгии.