Словакия приостановила выдворение украинца, обвиненного в "подготовке переворота"

Гражданин Украины, которого Словакия должна была выдворить по обвинению в "подготовке государственного переворота", подал заявление на получение убежища, поэтому процедуру остановили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

В полиции Словакии сообщили в понедельник, 3 февраля, что украинец подал прошение об убежище, поэтому процесс его выдворения приостановлен до принятия дальнейшего решения.

Там добавили, что гражданин Украины был задержан.

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На прошлой неделе в Словакии впервые объявили о выдворении одного украинца в связи с вероятной угрозой "государственного переворота". Но ни его имени, ни конкретной причины высылки так и не объявили.

Вместе с украинцем еще восемь человек внесли в список тех, кому будет отказано во въезде в Словакию.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что задержанному в Словакии украинцу оказывают консульскую поддержку, а посольство обратилось к словацким органам относительно оснований задержания.

Секретный доклад словацкой спецслужбы, представленный в январе, говорил о якобы долгосрочной организованной операции влияния с целью дестабилизации Словакии.

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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