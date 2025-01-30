Словаччина висилає українця у звʼязку з підготовкою "держперевороту"
Глава поліції Словаччини Яна Машкарова заявила, що з країни вишлють громадянина України у зв'язку з таємною доповіддю Словацької інформаційної служби (SIS) про підготовку "державного перевороту".
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
За словами Машкарової, українець перебуває в управлінні Прикордонної поліції у справах іноземців Словаччини, "де здійснюється адміністративне видворення".
На питання, чи тільки одна людина причетна до ймовірного "державного перевороту", Машкарова відповіла, що "не може дати ніякої додаткової інформації".
Вона не уточнила, коли українця вишлють з країни і чи перебуває він у міжнародному розшуку.
"Поліція комплексно займається всім звітом SIS і особами, які в ньому згадуються. Інші особи вносяться до національної системи блокування, де вони будуть заблоковані в разі в'їзду на територію Словацької Республіки", – додала глава поліції.
Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена минулого тижня, говорить про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.
На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.
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