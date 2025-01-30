Словаччина висилає українця у звʼязку з підготовкою "держперевороту"

Глава поліції Словаччини Яна Машкарова заявила, що з країни вишлють громадянина України у зв'язку з таємною доповіддю Словацької інформаційної служби (SIS) про підготовку "державного перевороту".

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За словами Машкарової, українець перебуває в управлінні Прикордонної поліції у справах іноземців Словаччини, "де здійснюється адміністративне видворення".

На питання, чи тільки одна людина причетна до ймовірного "державного перевороту", Машкарова відповіла, що "не може дати ніякої додаткової інформації".

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Вона не уточнила, коли українця вишлють з країни і чи перебуває він у міжнародному розшуку.

"Поліція комплексно займається всім звітом SIS і особами, які в ньому згадуються. Інші особи вносяться до національної системи блокування, де вони будуть заблоковані в разі в'їзду на територію Словацької Республіки", – додала глава поліції.

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена минулого тижня, говорить про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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