МЗС прокоментувало затримання українця у Словаччині через "підготовку держперевороту"

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що затриманому у Словаччині українцю надають консульську підтримку; також посольство звернулося до словацьких органів стосовно підстав затримання.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це їм повідомили у пресслужбі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що знають про ситуацію із затриманням у Словаччині громадянина України. Посольство України встановило зв’язок з ним та родиною, йому надають консульську підтримку. У затриманого є також приватний адвокат.

"Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України у Словацькій Республіці вже звернулося у компетентні органи Словаччини для з’ясування підстав затримання", – йдеться у коментарі.

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Нагадаємо, 30 січня очільниця поліції Словаччини Яна Машкарова заявила, що з країни вишлють громадянина України у зв'язку з таємною доповіддю Словацької інформаційної служби (SIS) про підготовку "державного перевороту".

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена минулого тижня, говорить про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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