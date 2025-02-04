В Грузію не пустили російського священника-опозиціонера, визнаного в РФ "іноагентом"
В Грузію не пустили російського православного богослова і філософа Андрея Кураєва, якого в РФ визнали "іноагентом" та позбавили сану за опозиційні погляди.
Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".
Кураєв прибув до Грузії на запрошення Університету Сулхан-Саба Орбеліані, проте, як він розповів у соцмережах, на кордоні йому повідомили про заборону на в'їзд до Грузії.
Кураєв є одним із найбільш цитованих російських священників у ЗМІ та соцмережах, найчастіше його думка розходилася з офіційною позицією РПЦ.
У 2012 році він виступив на захист Pussy Riot, а 2013-го назвав "ганебною" позицію патріарха Кирила щодо фільму "Матильда".
У 2023 році Кирил позбавив священного сану протодиякона Кураєва. Того ж року Кураєва оштрафували в Росії за статтею про дискредитацію російської армії.
Після цього Кураєв оголосив про свій від'їзд із Росії і переїзд до Праги. Він внесений Мін'юстом Росії до реєстру "іноземних агентів".
У квітні минулого року патріарх Константинопольський Варфоломій визнав незаконним позбавлення Кураєва сану, скасувавши указ патріарха Кирила, і відновив його у священному сані, прийнявши в клір Константинопольського патріархату.
Потім він був прийнятий у клір Екзархату Вселенського патріархату в Литві.
Нагадаємо, за правління "Грузинської мрії" Грузія взяла антизахідний курс та здійснила низку лояльних до РФ дій, таких як відновлення авіаперельотів з Росією.
Грузинська влада зіткнулась із санкціями Заходу через свій антидемократичний розворот. Серед останніх рішень - ЄС призупинив безвізовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії, хоча цей крок буде радше символічним.
Глава МЗС Грузії розкритикувала це рішення, а спікер парламенту звинуватив ЄС у "лицемірстві".