В Грузию не пустили российского священника-оппозиционера, признанного в РФ "иноагентом"
В Грузию не пустили российского православного богослова и философа Андрея Кураева, которого в РФ признали "иноагентом" и лишили сана за оппозиционные взгляды.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Кураев прибыл в Грузию по приглашению Университета Сулхан-Саба Орбелиани, однако, как он рассказал в соцсетях, на границе ему сообщили о запрете на въезд в Грузию.
Кураев является одним из самых цитируемых российских священников в СМИ и соцсетях, чаще всего его мнение расходилось с официальной позицией РПЦ.
В 2012 году он выступил в защиту Pussy Riot, а в 2013-м назвал "позорной" позицию патриарха Кирилла по фильму "Матильда".
В 2023 году Кирилл лишил священного сана протодиакона Кураева. В том же году Кураева оштрафовали в России по статье о дискредитации российской армии.
После этого Кураев объявил о своем отъезде из России и переезде в Прагу. Он внесен Минюстом России в реестр "иностранных агентов".
В апреле прошлого года патриарх Константинопольский Варфоломей признал незаконным лишение Кураева сана, отменив указ патриарха Кирилла, и восстановил его в священном сане, приняв в клир Константинопольского патриархата.
Затем он был принят в клир Экзархата Вселенского патриархата в Литве.
Напомним, при правлении "Грузинской мечты" Грузия взяла антизападный курс и осуществила ряд лояльных к РФ действий, таких как возобновление авиаперелетов с Россией.
Грузинская власть столкнулась с санкциями Запада из-за своего антидемократического разворота. Среди последних решений – ЕС приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, хотя этот шаг будет скорее символическим.
Глава МИД Грузии раскритиковала это решение, а спикер парламента обвинил ЕС в "лицемерии".