В Грузию не пустили российского священника-оппозиционера, признанного в РФ "иноагентом"

В Грузию не пустили российского православного богослова и философа Андрея Кураева, которого в РФ признали "иноагентом" и лишили сана за оппозиционные взгляды.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Кураев прибыл в Грузию по приглашению Университета Сулхан-Саба Орбелиани, однако, как он рассказал в соцсетях, на границе ему сообщили о запрете на въезд в Грузию.

Кураев является одним из самых цитируемых российских священников в СМИ и соцсетях, чаще всего его мнение расходилось с официальной позицией РПЦ.

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В 2012 году он выступил в защиту Pussy Riot, а в 2013-м назвал "позорной" позицию патриарха Кирилла по фильму "Матильда".

В 2023 году Кирилл лишил священного сана протодиакона Кураева. В том же году Кураева оштрафовали в России по статье о дискредитации российской армии.

После этого Кураев объявил о своем отъезде из России и переезде в Прагу. Он внесен Минюстом России в реестр "иностранных агентов".

В апреле прошлого года патриарх Константинопольский Варфоломей признал незаконным лишение Кураева сана, отменив указ патриарха Кирилла, и восстановил его в священном сане, приняв в клир Константинопольского патриархата.

Затем он был принят в клир Экзархата Вселенского патриархата в Литве.

Напомним, при правлении "Грузинской мечты" Грузия взяла антизападный курс и осуществила ряд лояльных к РФ действий, таких как возобновление авиаперелетов с Россией.

Грузинская власть столкнулась с санкциями Запада из-за своего антидемократического разворота. Среди последних решений – ЕС приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, хотя этот шаг будет скорее символическим.

Глава МИД Грузии раскритиковала это решение, а спикер парламента обвинил ЕС в "лицемерии".