У Путина впервые подтвердили контакты с администрацией Трампа по Украине

Представитель российского правителя Дмитрий Песков в среду, 5 февраля, впервые публично признал контакты Кремля с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Moscow Times.

На брифинге Песков сказал журналистам, что взаимодействие с администрацией Трампа происходит "по линии отдельных ведомств".

"Контакты... действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу", – добавил он.

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Отметим, что это первое публичное подтверждение со стороны Кремля контактов с командой нового президента США.

Это произошло после того, как сам Трамп сказал, что сейчас США "говорят с русскими и с украинским руководством".

Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду на встречу с президентом США в ближайшее время. По его словам, она должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

4 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил с новоназначенным советником по нацбезопасности президента США Майклом Волцом.

Это был первый публичный контакт представителей украинской власти с администрацией Трампа после того, как последняя начала работу.