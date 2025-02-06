Мерц застеріг, що Америка за Трампа "вже не та, яку ми знали раніше"

Фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц "дуже стурбований" останніми подіями в Сполучених Штатах під час другого президентського терміну Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на мітингу в Зінгені в середу ввечері, його цитує Politico.

За словами Мерца, "це вже не та Америка, яку ми знали раніше".

"Те, як працюють посадовці, Міністерство юстиції, прокуратура, як їх усіх викидають, як вони помилують людей, засуджених до багаторічного ув'язнення, матиме наслідки для Америки", – застеріг Мерц.

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Попередження Мерца прозвучало на тлі вихору кадрових скорочень у федеральному уряді США та скорочень у сфері зовнішньої допомоги, які відбулися з моменту вступу Трампа на посаду президента.

Трамп також оголосив про свої амбіції взяти під контроль сектор Гази, Гренландію і Панамський канал, не виключаючи застосування військової сили.

Німці голосуватимуть на позачергових виборах 23 лютого. Мерц намагатиметься захистити лідерство своєї партії над ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Ілон Маск, технологічний мільярдер, який став ключовою фігурою в адміністрації Трампа, втрутився в німецьку політику, закликавши німців голосувати за "АдН".

У грудні Мерц назвав дії Маска в Німеччині "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.

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