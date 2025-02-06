Мерц предостерег, что Америка при Трампе "уже не та, которую мы знали раньше"

Фаворит на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц "очень обеспокоен" последними событиями в Соединенных Штатах во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на митинге в Зингене в среду вечером, его цитирует Politico.

По словам Мерца, "это уже не та Америка, которую мы знали раньше".

"То, как работают чиновники, Министерство юстиции, прокуратура, как их всех выбрасывают, как они помилуют людей, приговоренных к многолетнему заключению, будет иметь последствия для Америки", – предостерег Мерц.

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Предупреждение Мерца прозвучало на фоне вихря кадровых сокращений в федеральном правительстве США и сокращений в сфере внешней помощи, которые произошли с момента вступления Трампа в должность президента.

Трамп также объявил о своих амбициях взять под контроль сектор Газы, Гренландию и Панамский канал, не исключая применения военной силы.

Немцы будут голосовать на внеочередных выборах 23 февраля. Мерц будет пытаться защитить лидерство своей партии над ультраправой "Альтернативой для Германии".

Илон Маск, технологический миллиардер, который стал ключевой фигурой в администрации Трампа, вмешался в немецкую политику, призвав немцев голосовать за "АдГ".

В декабре Мерц назвал действия Маска в Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

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