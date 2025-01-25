Маск виступив на заході "Альтернативи для Німеччини" по відеозв'язку

Американський мільярдер Ілон Маск по відеозв’язку виступив на заході ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у місті Галле.

Про це повідомляє Zeit, інформує "Європейська правда".

Маск включився по відеозв’язку із США на початку промови лідерки "АдН" Аліс Вайдель.

AFP

Мільярдер назвав "АдН" "надією для Німеччини".

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"Боріться за велике майбутнє Німеччини", – сказав Маск під оплески близько 4500 прихильників ультраправої політсили.

Він поскаржився на те, що "занадто багато уваги приділяється провині за минуле" і що її потрібно залишити в минулому.

Маск також вважає, що Вайдель була б дуже корисною для Німеччини як канцлерка.

Він додав, що "АдН" користується його повною підтримкою, а також, на його думку, підтримкою адміністрації Дональда Трампа.

Опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

За півтора місяця до дострокових виборів "Альтернатива для Німеччини" демонструє зростання рейтингів.