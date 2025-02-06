Немецкие активисты подали в суд на Х Маска

Группы активистов подали в берлинский суд на социальную сеть Илона Маска X, обвинив ее в нарушении европейского законодательства накануне парламентских выборов 23 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Две группы – Society for Civil Rights и Democracy Reporting International – заявили, что платформа X не предоставляла им систематического доступа к таким данным, как охват постов, количество лайков и распространений.

"Другие платформы предоставили нам доступ для систематического отслеживания публичных дебатов на своих платформах, но X отказался это делать", – сказал Михаэль Майер-Резенде из Democracy Reporting International в своем заявлении в среду, объявляя об иске.

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Группы заявляют, что имеют право на получение этих данных в соответствии с Законом о цифровых услугах Европейского Союза.

"Платформы соцсетей все чаще используются как оружие против демократических выборов. Мы должны защищаться", – добавила Симона Руф из Society for Civil Rights.

С момента поглощения бывшего Twitter Илон Маск закрыл большинство путей доступа, с помощью которых в прошлом можно было отслеживать распространение информации на платформе, превратив этот доступ в платную услугу.

Илон Маск, технологический миллиардер, который стал ключевой фигурой в администрации Трампа, вмешался в немецкую политику, призвав немцев голосовать за "Альтернативу для Германии".

В декабре Мерц назвал действия Маска в Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

Больше читайте в статье: Альтернатива для Илона Маска: зачем соратник Трампа вмешивается в немецкие выборы.