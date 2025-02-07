Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля.

Об этом сообщает CNN и другие американские СМИ, пишет "Европейская правда".

6 февраля Трамп подписал указ о применении финансовых и визовых санкций против "лиц и членов их семей, которые помогают расследованиям МУС против граждан США или наших союзников".

Четверг ранее уже фигурировал в СМИ как день, когда Трамп может утвердить такое решение.

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Распоряжение Трампа стало шагом в ответ на ордер Международного уголовного суда на арест ряда топ-чиновников Израиля в связи с событиями в секторе Газа, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. США, как известно, не являются страной-участницей Римского статута.

Во время своей первой президентской каденции Трамп уже применял первые санкции и визовые ограничения против сотрудников МУС из-за открытия расследования относительно возможных военных преступлений в Афганистане со стороны американского контингента и афганской армии и преступлений против человечности со стороны "Талибана".

Ранее Палата представителей США проголосовала за введение санкций против МУС.

В самом Суде опасались, что администрация Дональда Трампа введет ограничения против него, не дожидаясь голосования в Конгрессе.

23 января Бюро ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда выразило обеспокоенность намерениями США ввести против Суда санкции из-за ордера на арест Нетаньяху.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.