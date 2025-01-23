У МКС висловили глибоку стурбованість загрозою санкцій з боку США

Бюро асамблеї держав – учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду висловило занепокоєння намірами США запровадити проти Суду санкції через ордер на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це йдеться в заяві Бюро асамблеї від четверга, 23 січня, повідомляє "Європейська правда".

У Бюро висловили "глибоке занепокоєння" щодо санкційних заходів проти МКС та його персоналу і осіб, які допомагають йому в розслідуваннях, арештах, затриманнях і судовому переслідуванні.

"Санкції можуть серйозно перешкоджати поточним розслідуванням у всіх ситуаціях та іншим видам діяльності Суду, а також впливати на безпеку потерпілих, свідків та осіб, щодо яких застосовано санкції", – ідеться в заяві.

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Держави – учасниці Бюро асамблеї Римського статуту підтвердили підтримку МКС, закликавши "всі держави, міжнародні організації та громадянське суспільство поважати його незалежність і неупередженість".

Загроза санкцій нависла над МКС після того, як у листопаді 2024 року він видав ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і його колишнього міністра оборони Йоава Галанта за ймовірні воєнні злочини і злочини проти людяності в Газі.

У відповідь на ордери Палата представників США – які не є учасниками Римського статуту – проголосувала за введення санкцій проти МКС.

У самому Суді побоюються, що адміністрація Дональда Трампа запровадить обмеження проти нього, не чекаючи голосування в Конгресі.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.