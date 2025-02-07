Прем'єр Грузії обіцяє і надалі проводити "прагматичну політику" щодо Росії

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе не бачить можливостей для відновлення дипломатичних відносин з Росією, але каже, що Грузія буде вести "прагматичну політику" щодо РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, Грузія "не має простору для відновлення дипломатичних відносин (з Росією) через окупацію двох наших історичних регіонів".

"Ця територіальна цілісність визнана міжнародним співтовариством, і, звичайно, ми повинні захищати наші національні інтереси в цьому стосунку, але наше бачення – мирне", – сказав Кобахідзе, додавши, що "немирне рішення абсолютно неможливе".

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"Ми хотіли б відновити нашу територіальну цілісність – альтернативи немає. І ми сподіваємося, що в якийсь момент це буде реалістично. Побачимо", – додав він.

"Але ми ведемо прагматичну політику, і це ключовий зміст нашої політики щодо Росії", – наголосив Кобахідзе.

Він відзначив, що Грузія зберігає торговельно-економічні відносини з Росією, "і так ми будемо вести їх і надалі".

У цьому ж інтерв’ю Кобахідзе також висловив оптимізм щодо перспектив країни приєднатись до ЄС до 2030 року.

Нагадаємо, ЄС надав Грузії статус кандидата в грудні 2023 року, але фактично заморозив процес вступу на невизначений термін і скоротив фінансову підтримку в червні минулого року після ухвалення закону про "іноагентів", який ЄС вважає інспірованим Росією та авторитарним.

А напередодні в Грузії ухвалили пакет репресивних законів, який розкритикували в Єврокомісії.