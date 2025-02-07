Премьер Грузии обещает и в дальнейшем проводить "прагматичную политику" в отношении России

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не видит возможностей для восстановления дипломатических отношений с Россией, но говорит, что Грузия будет вести "прагматичную политику" в отношении РФ.

Об этом он заявил в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, у Грузии "нет пространства для восстановления дипломатических отношений (с Россией) из-за оккупации двух наших исторических регионов".

"Эта территориальная целостность признана международным сообществом, и, конечно, мы должны защищать наши национальные интересы в этом отношении, но наше видение – мирное", – сказал Кобахидзе, добавив, что "немирное решение абсолютно невозможно".

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"Мы хотели бы восстановить нашу территориальную целостность – альтернативы нет. И мы надеемся, что в какой-то момент это будет реалистично. Посмотрим", – добавил он.

"Но мы ведем прагматичную политику, и это ключевое содержание нашей политики в отношении России", – подчеркнул Кобахидзе.

Он отметил, что Грузия сохраняет торгово-экономические отношения с Россией, "и так мы будем вести их и в дальнейшем".

В этом же интервью Кобахидзе также выразил оптимизм относительно перспектив страны присоединиться к ЕС до 2030 года.

Напомним, ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года, но фактически заморозил процесс вступления на неопределенный срок и сократил финансовую поддержку в июне прошлого года после принятия закона об "иноагентах", который ЕС считает инспирированным Россией и авторитарным.

А накануне в Грузии приняли пакет репрессивных законов, который раскритиковали в Еврокомиссии.