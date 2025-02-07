Прем’єр Грузії все ще вважає членство в ЄС до 2030 року досяжним

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе "оптимістичний" щодо перспектив країни приєднатись до ЄС до 2030 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

У своєму першому інтерв'ю після того, як влада Грузії оголосила про паузу в переговорах про вступ до ЄС, прем'єр Кобахідзе заявив, що м'яч зараз на полі Брюсселя, і що Євросоюз повинен бути більш гнучким у своєму підході до нових членів.

Кобахідзе сказав, що Грузія стикається з "деякими значними проблемами з європейською бюрократією", але підкреслив, що він все ще "дуже оптимістичний" щодо того, що його країна отримає членство в ЄС до 2030 року.

Реклама:

"(Ми) будемо послідовно йти до цієї мети і сподіваємося, що підхід до Грузії буде більш справедливим у найближчі роки", – сказав він.

У листопаді Кобахідзе оголосив, що Грузія не підніматиме питання переговорів про вступ до ЄС до 2029 року через, за словами глави грузинського уряду, "шантаж і маніпуляції" з боку деяких політиків Європейського Союзу.

ЄС надав Грузії статус кандидата в грудні 2023 року, але фактично заморозив процес вступу на невизначений термін і скоротив фінансову підтримку в червні минулого року після ухвалення закону про "іноагентів", який ЄС вважає інспірованим Росією та авторитарним.

Кобахідзе заявив в інтерв'ю, що політика Тбілісі не винна в тому, що між Грузією та ЄС наразі немає "здорових відносин".

"Це через європейську бюрократію і політику щодо Грузії. Якщо ця політика зміниться, все буде в кращій формі", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні парламент Грузії, де нема опозиції, ухвалив пакет репресивних законів.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос розкритикувала грузинську владу за ці законодавчі ініціативи, які, за її словами, ще більше підірвуть права громадян.