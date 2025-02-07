МКС просять дослідити дії Італії через звільнення підозрюваного у тортурах генерала з Лівії

Італійські ЗМІ отримали інформацію про те, що після звільнення лівійського генерала, якого мали б затримати за ордером МКС, суд попросили дослідити дії італійських посадовців.

Інформацію опублікувало видання Avvenire, звідки вона потрапила в інші італійські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Avvenire дізналося про скаргу, подану до прокурора Міжнародного кримінального суду, проти прем’єрки Джорджі Мелоні, міністра юстиції Карло Нордіо та міністра внутрішніх справ Маттео П’янтедозі у зв’язку з "перешкоджанням правосуддю".

Скаргу подав один із постраждалих від дій лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі, щодо якого МКС видав ордер на арешт за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у в’язниці під Триполі, де утримують мігрантів.

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В офісі Мелоні прокоментували, що на цей час "проваджень, розпочатих МКС проти Італії немає".

Агентство ANSA наводить пояснення неназваних співрозмовників про те, що через всі особливості внутрішніх процедур ця скарга суданського громадянина може чекати на розгляд ще певний час, і запуск розслідування, якщо для того побачать достатні підстави, може відбутись через місяці.

Віцепрем’єр і очільник МЗС Антоніо Таяні заявив, що "вже має багато питань до суду" щодо ситуації, що склалася.

"Можливо нам потрібно почати розслідування щодо суду, нам потрібні роз’яснення щодо того, як він діяв… Документ, направлений Італії, був нікчемним. Я цілковито погоджуюся з тим, що казав міністр Нордіо", – заявив він.

Джерела в уряді кажуть, що Італія роздумує над тим, щоб звернутися до МКС з вимогою пояснень щодо "невідповідностей у процедурах, активованих для арешту Альмасрі".

Тим часом італійська опозиція планує підняти це питання на дебатах у Європарламенті стосовно захисту міжнародних інструментів правосуддя.

Нагадаємо, скандал довкола лівійського генерала почав розгортатися в середині січня. Альмасрі затримали на підставі ордера МКС в Турині, куди він прилетів на футбольний матч.

Але через кілька днів апеляційний суд Рима постановив звільнити Альмасрі на підставі того, що під час затримання відбулись процедурні порушення. Його відправили до Лівії на борту літака італійських спецслужб.

Італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни-співзасновниці МКС. А премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та кілька посадовців її уряду потрапили під слідство.