В Італії за ордером Міжнародного кримінального суду заарештували посадовця з Лівії

Італійська влада на підставі ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) заарештувала високопосадовця судової поліції Лівії за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Чоловіка, якого італійська влада назвала Наджімом Осемом Алмасрі Хабішом, був затриманий у місті Турин на півночі країни.

Хабіша знайшли за наведенням Інтерполу в компанії інших лівійців та заарештований за ордером МКС через підозру у скоєнні воєнних злочинів.

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Під час перебування в Лівії чоловік керував центром утримання мігрантів у столиці країни Тріполі як посадовець судової поліції та був пов'язаний з лівійськими Спеціальними силами стримування.

Міністр юстиції Італії Карло Нордіо розглядає питання про передачу матеріалів розслідування головному прокурору апеляційного суду Рима, зважаючи на складність справи, зазначили у міністерстві.

Як повідомлялось, МКС готується до того, що Дональд Трамп запровадить проти нього економічні санкції після вступу на посаду президента США.

Загроза американських санкцій нависла над МКС після того, як у листопаді 2024 року він видав ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу і його колишнього міністра оборони Йоава Галанта за ймовірні воєнні злочини і злочини проти людяності в Газі.

У відповідь на ордери Палата представників США проголосувала за введення санкцій проти МКС.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.