В Італії кажуть, що звільнили лівійського генерала через "помилки" в ордері МКС

Міністр юстиції Італії Карло Нордіо пояснив звільнення і депортацію з країни лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі помилками і неточностями в ордері на арешт, виданому Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нордіо заявив під час слухань у парламенті в середу, 5 лютого, що ордер МКС на арешт Альмасрі був "позначений неточностями, упущеннями, розбіжностями і суперечливими висновками".

За його словами, в ордері є "невизначеність" щодо того, коли Альмасрі підозрюють у скоєнні злочинів: спершу йдеться, що вони почалися в лютому 2011 року, а пізніше згадується лютий 2015-го.

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"Я маю намір... звернутися до МКС з проханням пояснити ці невідповідності", – сказав міністр юстиції Італії, додавши, що Суд зрозумів, що вніс "величезну, поспішну плутанину" і виправив документ через кілька днів після того, як він був вперше виданий.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі, який також виступив у парламенті, повторив, що рішення про висилку Альмасрі після його звільнення було ухвалене через його небезпеку для країни.

Лівійського генерала затримали на підставі ордера МКС 19 січня після футбольного матчу в Турині. Але через кілька днів апеляційний суд Рима постановив звільнити Альмасрі. Його відправили до Лівії на борту літака італійських спецслужб.

Італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни-співзасновниці МКС. А премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та кілька посадовців її уряду потрапили під слідство.