Премʼєрка Італії – під слідством через звільнення лівійського генерала попри ордер МКС

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що проти неї та кількох посадовців почали розслідування через звільнення лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це Мелоні заявила в поширеному у соцмережах зверненні, повідомляє "Європейська правда".

У відео премʼєрка Італії стверджує, що отримала від прокуратури лист з підозрою у розкраданні коштів і пособництві у злочині у зв'язку зі звільненням лівійського генерала.

За словами Мелоні, під слідство також потрапили міністр юстиції Італії Карло Нордіо, міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі та заступник міністра з питань розвідки Альфредо Мантовано.

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Мелоні показує листа з повідомленням про підозру Фото: скриншот

Вона повторила вже озвучені італійською владою аргументи стосовно звільнення Альмасрі: мовляв, його затримання відбулось із порушенням процедури, і лівійського генерала екстрадували на батьківщину "з міркувань безпеки".

"Мене не можна шантажувати, мене не можна залякати. Чи можливо, що з цієї причини мене, скажімо так, не люблять ті, хто не хоче, щоб Італія змінювалася і ставала кращою?", – риторично питає Мелоні.

Перебування під слідством не означає, що премʼєрці Італії оголосять звинувачення чи що вона скоїла злочин. Цей крок також не зобовʼязує її подати у відставку.

Нагадаємо, лівійського генерала затримали на підставі ордера МКС 19 січня після футбольного матчу в Турині. Але через кілька днів апеляційний суд Рима постановив звільнити Альмасрі, якого відправили до Лівії на борту літака італійських спецслужб.

Згідно з ордером Міжнародного кримінального суду, Альмасрі звинувачується у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних у лівійській в'язниці Мітіга, починаючи з 2015 року.

Італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни-співзасновниці МКС.