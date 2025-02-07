МУС просят исследовать действия Италии из-за освобождения подозреваемого в пытках генерала из Ливии

Итальянские СМИ получили информацию о том, что после освобождения ливийского генерала, которого должны были бы задержать по ордеру МУС, суд попросили исследовать действия итальянских чиновников.

Информацию опубликовало издание Avvenire, откуда она попала в другие итальянские СМИ, пишет "Европейская правда".

Avvenire узнало о жалобе, поданной прокурору Международного уголовного суда, против премьера Джорджи Мелони, министра юстиции Карло Нордио и министра внутренних дел Маттео Пьянтедози в связи с "препятствованием правосудию".

Жалобу подал один из пострадавших от действий ливийского генерала Наджима Осема Альмасри, в отношении которого МУС выдал ордер на арест по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в тюрьме под Триполи, где удерживают мигрантов.

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В офисе Мелони прокомментировали, что в настоящее время "производств, начатых МУС против Италии, нет".

Агентство ANSA приводит объяснения неназванных собеседников о том, что из-за всех особенностей внутренних процедур эта жалоба суданского гражданина может ждать рассмотрения еще некоторое время, и запуск расследования, если для этого увидят достаточные основания, может состояться через месяцы.

Вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни заявил, что "уже имеет много вопросов к суду" по сложившейся ситуации.

"Возможно нам нужно начать расследование в отношении суда, нам нужны разъяснения относительно того, как он действовал... Документ, направленный Италии, был ничтожным. Я полностью согласен с тем, что говорил министр Нордио", – заявил он.

Источники в правительстве говорят, что Италия раздумывает над тем, чтобы обратиться в МУС с требованием объяснений относительно "несоответствий в процедурах, активированных для ареста Альмассри".

Между тем итальянская оппозиция планирует поднять этот вопрос на дебатах в Европарламенте по защите международных инструментов правосудия.

Напомним, скандал вокруг ливийского генерала начал разворачиваться в середине января. Альмассри задержали на основании ордера МУС в Турине, куда он прилетел на футбольный матч. Но через несколько дней апелляционный суд Рима постановил освободить Альмасри на основании того, что во время задержания произошли процедурные нарушения. Его отправили в Ливию на борту самолета итальянских спецслужб.

Итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в частности как для страны-соучредителя МУС. А премьер Италии Джорджа Мелони и несколько чиновников ее правительства попали под следствие.