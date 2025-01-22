В Італії критикують Мелоні за рішення відпустити лівійського генерала попри ордер МКС

В Італії почалися бурхливі дискусії та звинувачення на адресу уряду Джорджі Мелоні після того, як в країні не стали заарештовувати лівійського генерала, щодо якого Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У неділю в Турині затримали на підставі ордера МКС лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі Хабіша, очільника судової поліції Лівії, який прибув до Італії як глядач футбольного матчу.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинувачує його у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у в’язниці під Триполі, де утримують мігрантів.

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Проте згодом італійський суд вирішив, що сталася "процедурна помилка" (оскільки арешт відбувся без погодження з Мін’юстом), і не став задовольняти клопотання про запобіжний захід. Генерала відпустили та нібито репатріювали до Лівії на урядовому літаку.

Італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни-співзасновниці МКС.

Як нагадують, Мелоні покладається на співпрацю з лівійським урядом у питанні протидії нелегальній міграції. Завдяки роботі Рима з урядами держав на півночі Африки, з берегів яких зазвичай вирушають човни, кількість прибуваючих човнів у 2024 році знизилась на понад 60%.

"Прем’єрка каже, що хоче переслідувати контрабандистів людьми по всьому світу. Вчора один такий був у її розпорядженні, той, кого МКС назвав небезпечним злочинцем – і ви відпустили його та відправили до Триполі урядовим літаком. Мені одному здається, що це божевілля?" – відреагував експрем’єр Маттео Ренці.

"Хіба Мелоні не збиралась вести глобальну боротьбу з контрабандистами людей і заарештовувати їх? Натомість сьогодні вона звільнила лівійського контрабандиста і ката і відправила його назад у Лівію, попри ордер МКС", – відреагував депутат з партії "Зелена Європа" Анджело Бонеллі.

В італійській Amnesty International назвали випадок "скандалом".

У Польщі запевнили, що гарантують безпеку гостям з Ізраїлю на тлі ордера МКС проти ізраїльських топпосадовців.

Прем'єр Румунії запросив Біньяміна Нетаньягу в Бухарест попри ордер Міжнародного кримінального суду.

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