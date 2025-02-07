Міжнародний кримінальний суд відреагував на санкції США

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що продовжать роботу після рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти співробітників суду.

Про це йдеться в заяві суду від 7 лютого, повідомляє "Європейська правда".

МКС заявив, що засуджує рішення США накласти санкції на його посадовців і "завдати шкоди його незалежній та неупередженій судовій роботі".

"Суд твердо стоїть на сторожі своїх співробітників і обіцяє продовжувати забезпечувати правосуддя і давати надію мільйонам невинних жертв звірств по всьому світу в усіх ситуаціях, що перебувають на його розгляді", – ідеться в заяві.

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У Міжнародному кримінальному суді також закликали 125 держав-учасниць Римського статуту, громадянське суспільство і всі держави світу "об'єднатися заради справедливості і основних прав людини".

Нагадаємо, 6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Раніше Бюро асамблеї держав-учасниць Римського статуту МКС висловило занепокоєння намірами США запровадити проти Суду санкції через ордер на арешт Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.