Международный уголовный суд отреагировал на санкции США

В Международном уголовном суде заявили, что продолжат работу после решения президента США Дональда Трампа ввести санкции против сотрудников суда.

Об этом говорится в заявлении суда от 7 февраля, сообщает "Европейская правда".

МУС заявил, что осуждает решение США наложить санкции на его должностных лиц и "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".

"Суд твердо стоит на страже своих сотрудников и обещает продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв зверств по всему миру во всех ситуациях, находящихся на его рассмотрении", – говорится в заявлении.

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В Международном уголовном суде также призвали 125 государств-участников Римского статута, гражданское общество и все государства мира "объединиться ради справедливости и основных прав человека".

Напомним, 6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее Бюро ассамблеи государств-участников Римского статута МУС выразило обеспокоенность намерениями США ввести против Суда санкции из-за ордера на арест Нетаньяху.

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