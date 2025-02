Президентка Єврокомісії відреагувала на санкції Трампа проти МКС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала на захист Міжнародного кримінального суду після указу президента США щодо санкцій проти МКС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн висловилася на захист Міжнародного кримінального суду, хоч і не стала прямо засуджувати санкції, запровадженні рішенням Дональда Трампа.

The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide.



It must be able to freely pursue the fight against global impunity.



Europe will always stand for justice and the respect of international law.

