Президентка Єврокомісії відреагувала на санкції Трампа проти МКС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала на захист Міжнародного кримінального суду після указу президента США щодо санкцій проти МКС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн висловилася на захист Міжнародного кримінального суду, хоч і не стала прямо засуджувати санкції, запровадженні рішенням Дональда Трампа.

The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide.



It must be able to freely pursue the fight against global impunity.



Europe will always stand for justice and the respect of international law. Реклама: February 7, 2025

"Міжнародний кримінальний суд гарантує відповідальність за міжнародні злочини і надає голос постраждалим у всьому світі. Він повинен мати можливість вільно вести боротьбу проти безкарності у світовому масштабі.

Європа завжди відстоюватиме справедливість та повагу до міжнародного права", – заявила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю.

Раніше Бюро асамблеї держав – учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду висловило занепокоєння намірами США запровадити проти Суду санкції через ордер на арешт Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.