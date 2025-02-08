Спікер парламенту Грузії накинувся на ЄС через критику чинної ситуації в країні

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі гнівно відреагував на критику Європейського Союзу чинної ситуації в Грузії.

Його слова цитує Эхо Кавказа, передає "Європейська правда".

Папуашвілі прокоментував заяву верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос щодо ситуації в Грузії, де вони наголосили, що уряд Грузії дедалі більше віддаляється від демократичних стандартів.

"Шокує те, що замість визнання помилок, засудження насильницьких протестів і розкриття фінансової інформації Європейського фонду за демократію (ЄФД) ми чуємо необґрунтовані звинувачення на адресу Грузії", – заявив спікер грузинського парламенту.

Реклама:

Він сказав, що "лицемірно, коли інституції, які самі не визнають звіт про вибори ОБСЄ/БДІПЛ, закликають нас враховувати майбутні звіти ОБСЄ/БДІПЛ у наших законах".

Нагадаємо, в Грузії з осені 2024 року триває політична криза через порушення під час парламентських виборів і заяву влади країни про призупинення руху в Європейський Союз.

5 лютого парламент Грузії, де нема опозиції, ухвалив пакет репресивних законів. Також парламент Грузії припинив повноваження 49 опозиційних депутатів.

Нове законодавство, яке має нібито врегулювати поняття стихійних зборів і накладає численні обмеження на їхнє проведення, парламент Грузії без опозиції розглянув і схвалив за два дні.

Перед цим "Грузинська мрія" ухвалила низку репресивних законів у грудні 2024 року. Зокрема, тоді учасникам протестів заборонили закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку; посилили штрафи за перекриття доріг та графіті, додали підстави для арешту під час акцій протесту.

На тлі цих подій прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе досі "оптимістичний" щодо перспектив країни приєднатись до ЄС до 2030 року.