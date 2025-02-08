Спикер парламента Грузии набросился на ЕС из-за критики действующей ситуации в стране

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили гневно отреагировал на критику Европейского Союза действующей ситуации в Грузии.

Его слова цитирует Эхо Кавказа, передает "Европейская правда".

Папуашвили прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос по ситуации в Грузии, где они отметили, что правительство Грузии все больше отдаляется от демократических стандартов.

"Шокирует то, что вместо признания ошибок, осуждения насильственных протестов и раскрытия финансовой информации Европейского фонда за демократию (ЕФД) мы слышим необоснованные обвинения в адрес Грузии", – заявил спикер грузинского парламента.

Реклама:

Он сказал, что "лицемерно, когда институты, которые сами не признают отчет о выборах ОБСЕ/БДИПЧ, призывают нас учитывать будущие отчеты ОБСЕ/БДИПЧ в наших законах".

Напомним, в Грузии с осени 2024 года продолжается политический кризис из-за нарушений во время парламентских выборов и заявление властей страны о приостановлении движения в Европейский Союз.

5 февраля парламент Грузии, где нет оппозиции, принял пакет репрессивных законов. Также парламент Грузии прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов.

Новое законодательство, которое должно якобы урегулировать понятие стихийных собраний и накладывает многочисленные ограничения на их проведение, парламент Грузии без оппозиции рассмотрел и одобрил за два дня.

Перед этим "Грузинская мечта" приняла ряд репрессивных законов в декабре 2024 года. В частности, тогда участникам протестов запретили закрывать лица, использовать лазеры и пиротехнику; ужесточили штрафы за перекрытие дорог и граффити, добавили основания для ареста во время акций протеста.

На фоне этих событий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до сих пор "оптимистичен " относительно перспектив страны присоединиться к ЕС до 2030 года.