Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время перелета в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией, его заявление приводит The New York Times.

Рубио отказался предложить контуры потенциальной сделки, но четко дал понять, что уступки со стороны Украины и России будут центральным элементом дипломатии.

"Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в любой разумный промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – сказал госсекретарь США.

Рубио добавил, что в будущих переговорах с Москвой необходимо определить, чем Россия готова уступить.

"Самое важное, с чем мы уедем отсюда, – это с сильным ощущением того, что Украина готова делать сложные вещи, так же, как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или по крайней мере приостановить его каким-то образом", – сказал Рубио журналистам.

Хотя США прекратили делиться с Украиной некоторыми разведывательными данными, в том числе спутниковыми снимками, Рубио сказал, что они все еще предоставляют Киеву информацию, которая позволяет ему продолжать защищаться от российских атак.

Он также заявил, что никогда не существовало угрозы лишения Украины доступа к Starlink Илона Маска.

Рубио сказал, что он и украинские чиновники, скорее всего, обсудят возобновление военной помощи во время встреч во вторник. Он отметил, что позиция США по этому вопросу может измениться, если он убедится, что Украина серьезно настроена на мир.

Напомним, 11 марта в саудовском городе Джидда должны состояться переговоры между представителями Украины и США – первые после перепалки между президентами обеих стран в Белом доме.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

По данным агентства Bloomberg, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на этой неделе планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.