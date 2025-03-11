ЗМІ: спецпосланець Трампа цього тижня відвідає Москву для зустрічі з Путіним

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомили агентству Bloomberg люди, знайомі з цим питанням.

За словами співрозмовників агентства, які побажали залишитися неназваними, Віткофф запланував вирушити до Москви цього тижня, що стане його другою поїздкою до Росії у ролі спецпосланника Трампа. Коли саме відбудеться візит, не уточнюють.

Його поїздка буде синхронізована із переговорами українських посадовців із держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.

У неділю Трамп заявив, що на США чекають "великі зустрічі" з Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що США цього тижня зустрінуться в Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими.

В МЗС РФ натомість заявили, що новий раунд переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується.

Напередодні Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.