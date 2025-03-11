Маск снова атаковал главу МИД Польши

Миллиардер и соратник президента США Илон Маск в очередном посте в своей соцсети Х атаковал главу МИД Польши Радослава Сикорского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Недавно владелец соцсети X назвал Сикорского "маленьким человеком". Это произошло во время словесного спора, который начался после того, как Маск пригрозил отключить Starlink в Украине.

"Да, он марионетка Сороса", – написал Илон Маск 10 марта, имея в виду польского министра иностранных дел. В посте, на который ответил Маск, автор поста подчеркнул, что Радослав Сикорский "является приятелем Алекса Сороса", сына миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.

В воскресенье Радослав Сикорский вступил в спор с Маском и госсекретарем США Марко Рубио. Сначала Маск пригрозил Украине, что если он закроет Starlink, то весь украинский фронт посыплется.

На его сообщение отреагировал Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Рубио обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает", поскольку "никто не угрожал отрезать Украину от Starlink".

В понедельник Маск заявил, что его социальная сеть X стала мишенью "массированной кибератаки", и что атака была осуществлена с "территории Украины".