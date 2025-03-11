Маск заявив, що кібератака на його Х була здійснена з України

Мільярдер Ілон Маск, соратник президента США Дональда Трампа, заявив, що його соціальна мережа X (Twitter) стала мішенню "масованої кібератаки" в понеділок, а пізніше сказав, що атака була здійснена з "території України".

Про це Маск сказав в інтерв'ю Fox Business Channel, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок вдень Маск заявив, що "масована кібератака" була спрямована на X, що призвело до перебоїв в роботі тисяч користувачів протягом дня.

"Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика, скоординована група, або країна. Ми відстежуємо..." – написав Маск на X.

Згодом Маск розширив свої коментарі в інтерв'ю Fox Business Channel.

"Ми точно не знаємо, що сталося, але була масована кібератака, яка намагалася вивести з ладу систему X, з IP-адрес, що походять з України", – сказав Маск.

Тим часом пропалестинська хакерська група Dark Storm Team взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку на платформу, згідно з публічним повідомленням групи у Telegram.

Маск є запеклим критиком української влади на тлі погіршення відносин між Києвом і адміністрацією Трампа.

На вихідних Маск заявив, що "вся лінія фронту" України посиплеться, якщо він відключить свого провайдера супутникового зв'язку Starlink. За це його розкритикував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Після суперечки з Сікорським Маск пообіцяв не відключати Україні Starlink навіть за незгоди з політикою Києва.

Маск також назвав сенатора-демократа Марка Келлі "зрадником" після того, як законодавець опублікував інформацію про свій візит до України.