В Германии вышел доклад об основных проблемах Бундесвера

В Германии вышел доклад парламентского спецуполномоченного о состоянии вооруженных сил страны, в нем отмечены как основные проблемы нехватка людей и запущенность материально-технической базы.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В докладе о состоянии вооруженных сил в 2024 году парламентская спецуполномоченная Ева Хёгль констатировала ряд проблем в Бундесвере – начиная от нехватки личного состава.

Вооруженные силы пока не приближаются к цели увеличить численность личного состава до более 200 тысяч к 2031 году. По состоянию на конец 2024 года в Бундесвере было чуть более 180 тысяч военнослужащих – даже меньше, чем в конце 2023 года.

Средний возраст немецких контрактников вырос с 32,4 в 2019 году до 34.

Хёгль указала на проблему с карьерным ростом тех, кто находится на службе. По ее выводам, многим приходится незаслуженно долго ждать повышения, даже если они уже соответствуют всем критериям, из-за того, что текущее штатное расписание не дает такой возможности.

Для решения проблемы с дефицитом людей и "старением" военнослужащих Хёгль выступает за активизацию дебатов по восстановлению призыва по модели, которую предлагал министр обороны Борис Писториус. Идея заключается в том, чтобы с 2026 года все 18-летние юноши заполняли анкеты относительно их пригодности и заинтересованности военной службой, на основании чего будет происходить отбор кандидатов. Для девушек это будет добровольно.

Также спецуполномоченная отметила значительные проблемы с инфраструктурой, в частности состоянием помещений для проживания личного состава; дефицит боеприпасов, запаса запчастей и техники, находящейся в полностью исправном состоянии. По ее выводам, дефицита нет только с индивидуальным снаряжением – бронежилетами и шлемами.

Для модернизации изношенной инфраструктуры Бундесвера нужно ориентировочно 67 млрд евро.

Напомним, 4 марта немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры в кредит.

Все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "историческом дне " для Бундесвера и Германии.