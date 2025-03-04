Пісторіус заявив про історичний день для Бундесверу та Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус привітав плани партій ХДС/ХСС і СДПН щодо переозброєння та інфраструктури, які передбачають багатомільярдне фінансування для інфраструктури та німецької армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Пісторіус, який допомагав формувати угоду щодо оборони та інфраструктури, сказав виданню, що "це історичний день для Бундесверу і для Німеччини".

На його думку, потенційна нова керівна коаліція розрубала важливий вузол, коли домовилась про масштабне фінансування.

"Ми посилаємо сильний сигнал народу в нашій країні і нашим союзникам", – сказав Пісторіус, додавши, що відповідне рішення Бундестагу дозволить Німеччині взяти на себе провідну роль у зміцненні НАТО в Європі.

Під час переговорів Пісторіус виступав проти жорсткого спеціального фонду для Бундесверу і запропонував більш гнучке рішення, про яке зрештою і домовилися. Він підкреслив, що це не лише зміцнить Бундесвер, але й уможливить нагально необхідні інвестиції по всій країні.

"Ми зміцнюємо економіку і гарантуємо, що федеральні землі також матимуть більше простору для маневру у виконанні своїх завдань", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 4 березня німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури. Вони погодилися домагатися послаблення боргового гальма Німеччини, аби полегшити фінансування оборонного сектора.

Партії домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень. Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

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