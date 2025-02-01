В німецьких Збройних силах фіксують зменшення кількості військових

Кількість солдатів німецького Бундесверу минулого року знову трохи скоротилася, незважаючи на активізацію призову.

Про це повідомляє FAZ, інформує "Європейська правда".

На кінець року в німецькій армії налічувалося близько 181 150 солдатів, повідомили в Міноборони Німеччини.

Роком раніше у країні в лавах Бундесверу налічувалося ще близько 181 500 осіб.

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Згідно з даними, зокрема, скоротилася кількість регулярних солдатів, тоді як кількість професійних солдатів і призовників трохи збільшилася.

На кінець 2022 року в Бундесвері, як і раніше, налічувалося 183 050 солдатів. Це також значно менше за цільовий показник у 203 тисяч чоловіків і жінок у збройних силах.

Що стосується збільшення кількості заяв і набору, то Міністерство оборони стверджує, що вдалося домогтися "перелому тенденції".

Було призвано близько 20 300 новобранців, що приблизно на 8% більше, ніж у 2023 році.

"2024 рік був найсильнішим роком набору за останні п'ять років", – сказали в німецькому оборонному відомстві.

Раніше повідомляли, що німецький Бундесвер планує створити новий великий підрозділ, який займатиметься охороною критично важливої інфраструктури та ключових військових об'єктів по всій країні.

Тим часом уповноважена Бундестагу з питань оборони Єва Хьогль визнала, що боєготовність деяких підрозділів Бундесверу становить лише 50%, і закликала активізувати зусилля з набору особового складу.