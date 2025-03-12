Макрон вітає ідею 30-денного перемир’я, але вказує на Росію

Президент Франції Емманюель Макрон привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню в Україні, але вказав, що потрібно дочекатись відповіді Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй реакції на зустріч України і США в Саудівській Аравії у вівторок Макрон привітав прогрес, досягнутий під час переговорів, зокрема, щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню.

"Зараз м'яч явно на боці Росії", – написав Макрон у соцмережі Х 11 березня ввечері.

Франція та її партнери, наголосив він, залишаються прихильниками міцного і тривалого миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України.

Напередодні Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі закликав перейти до планування гарантій безпеки для України після "завершення війни".

За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що після переговорів у Джидді Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру.