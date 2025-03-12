В РФ заявили Reuters о своем скепсисе относительно 30-дневного перемирия

Российские источники агентства Reuters заявили, что лидер РФ Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Об этом говорится в публикации агентства в среду, сообщает "Европейская правда".

Неназванный российский чиновник сообщил агентству, что России нужно наработать условия любого прекращения огня и получить определенные гарантии.

"Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде", – сказал источник, который говорил на условиях анонимности. "Путин имеет сильную позицию, потому что Россия продвигается вперед", – добавил собеседник агентства.

Российский собеседник заявил, что без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить РФ в том, что она не смогла закончить войну.

Другой российский высокопоставленный чиновник заявил, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит как ловушка, а Путину будет трудно остановить войну без конкретных гарантий или обязательств.

Третий российский источник заявил, что общая картина заключается в том, что Соединенные Штаты согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными и украсили этот шаг предложением о прекращении огня.

Путин ранее неоднократно исключал возможность краткосрочного прекращения огня.

"Нам не нужно перемирие, нам нужен долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии", – сказал он в декабре.

На заседании Совета безопасности 20 января он заявил, что "должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долговременный мир".

В июне прошлого года Путин изложил свои условия мира: Украина должна официально отказаться от своих амбиций в отношении НАТО и вывести свои войска со всей территории четырех украинских областей, на которые претендует и которые сейчас преимущественно контролирует Россия.

По российским оценкам, Россия контролирует 75% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и более 99% Луганской области. Россия заявляет, что все эти четыре области теперь юридически являются частью России и что они никогда не будут возвращены Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, данном во вторник, но опубликованном в среду, заявил, что Россия не примет войска стран-членов НАТО "под любым флагом, в любом качестве на украинской земле".

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.