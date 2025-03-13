Україна отримала від Канади перший транш від прибутків із заморожених активів РФ

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.

Про це у четвер, 13 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Шмигаль розповів, що ці гроші влада спрямує на пріоритетні потреби державного бюджету.

За його словами, транш сумою у 2,5 млрд канадських доларів – перший, адже країна загалом виділила 5 млрд канадських доларів на ERA.

Це передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

7 березня Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії – 752 млн фунтів стерлінгів (близько $971,9 млн).