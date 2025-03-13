Украина получила от Канады первый транш от доходов с замороженных активов РФ

Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.

Об этом в четверг, 13 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль рассказал, что эти деньги власти направят на приоритетные потребности государственного бюджета.

По его словам, транш суммой в 2,5 млрд канадских долларов – первый, ведь страна в целом выделила 5 млрд канадских долларов на ERA.

Это предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 – первые 3 млрд евро от ЕС.

7 марта Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России – 752 млн фунтов стерлингов (около $971,9 млн).