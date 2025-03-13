Одіозна Шошоаке знову балотується у президенти Румунії: прийшла у боксерських рукавицях 

Скандальна лідерка партії SOS Romania Діана Шошоаке, яку не допустили до участі у скасованому першому турі президентських виборів у Румунії, подала свою кандидатуру для участі у повторних виборах.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Діана Шошоаке 13 березня прийшла до Центрального виборчого бюро подавати свою заявку про висування кандидатом у президенти в боксерських рукавицях, заявивши, що її обрали почесною президенткою федерації боксу.

"Якщо мені не дозволять балотуватися, якщо мене знову зупинять, пил і попіл впаде на їхні вибори і їхню систему. Я пишаюся тим, що я зробила", – заявила політикиня.

У Центральному виборчому бюро підтвердили, що отримали заявку Шошоаке та будуть ухвалювати рішення щодо її реєстрації кандидаткою.

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилась промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Також вона привернула увагу тим, що похвалила румунського диктатора Чаушеску.

Шошоаке хотіла балотуватися на президентських виборах 2024 року (перший тур яких у підсумку скасували), але суд вирішив, що особа з такими поглядами не може претендувати на найвищу посаду.