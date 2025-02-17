У Румунії одіозна політикиня після скарги на прославляння Чаушеску похвалила його ще раз

Лідерка ультраправої партії S.O.S România Діана Шошоаке на пресконференції в понеділок, 17 лютого, після поданої на неї скарги через прославляння диктатора Ніколае Чаушеску зробила це знову і образила присутніх журналістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

На запитання, чи вважає Шошоаке, що Чаушеску є диктатором, вона заявила, що у нього, як і в "будь-якої диктатури, були "свої позитивні сторони".

"Я думаю, що ви також походите від батьків, які мали будинок, тому що Чаушеску побудував багато будинків. Ви також дитина батьків, які навчалися в одній з найкращих систем освіти, тому що саме Чаушеску зробив Румунію грамотною", – додала одіозна політикиня.

За її словами, комуністичний режим Румунії побудував те, що "ці амеби, ці дезертири румунського народу намагалися зруйнувати і зруйнували".

Принагідно Шошоаке назвала одну з журналісток "некультурною і некомпетентною", звинуватила її в брехні та наказала їй іти "на залізничний вокзал".

Перед тим стало відомо, що Інститут з розслідування злочинів комунізму та пам’яті про румунів в екзилі подав до прокуратури скаргу на Шошоаке через її промову в Європарламенті 11 лютого, де та похвалила диктатора Чаушеску.

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилась промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Шошоаке хотіла балотуватися на президентських виборах 2024 року, але суд вирішив, що особа з такими поглядами не може претендувати на найвищу посаду.