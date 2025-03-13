Одиозная Шошоаке снова баллотируется в президенты Румынии: пришла в боксерских перчатках

Скандальная лидер партии SOS Romania Диана Шошоаке, которую не допустили к участию в отмененном первом туре президентских выборов в Румынии, подала свою кандидатуру для участия в повторных выборах.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Шошоаке 13 марта пришла в Центральное избирательное бюро подавать свою заявку о выдвижении кандидатом в президенты в боксерских перчатках, заявив, что ее избрали почетным президентом федерации бокса.

"Если мне не позволят баллотироваться, если меня снова остановят, пыль и пепел падет на их выборы и их систему. Я горжусь тем, что я сделала", – заявила политик.

В Центральном избирательном бюро подтвердили, что получили заявку Шошоаке и будут принимать решение о ее регистрации кандидатом.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели из одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Также она привлекла внимание тем, что похвалила румынского диктатора Чаушеску.

Шошоаке хотела баллотироваться на президентских выборах 2024 года (первый тур которых в итоге отменили), но суд решил, что лицо с такими взглядами не может претендовать на высший пост.