Венс був би "шокований", якби Трамп захотів перемістити ядерну зброю на схід Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у четвер, що був би шокований, якби президент Дональд Трамп захотів перемістити американську ядерну зброю далі на схід у Європі.

Заяву Венса наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Венс коментував те, що президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на польській території як стримуючий фактор проти майбутньої російської агресії.

"Я не говорив з президентом про це питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід в Європу", – сказав він під час інтерв'ю в ефірі Fox News.

Президент Польщі Дуда вважає, що Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, що розміщуються в Західній Європі або США, до Польщі.

Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

Прем’єр Польщі Дональд Туск у відповідь на ідею Дуди сказав, що такі заклики потрібно озвучувати публічно, лише коли є впевненість, що адміністрація Трампа готова позитивно на них відреагувати.