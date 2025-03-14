Вэнс был бы "шокирован", если бы Трамп захотел переместить ядерное оружие на восток Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в четверг, что был бы шокирован, если бы президент Дональд Трамп захотел переместить американское ядерное оружие дальше на восток в Европе.

Заявление Вэнса приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Вэнс комментировал то, что президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на польской территории как сдерживающий фактор против будущей российской агрессии.

"Я не говорил с президентом об этом вопросе, но я был бы шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток в Европу", – сказал он во время интервью в эфире Fox News.

Президент Польши Дуда считает, что Дональд Трамп мог бы передислоцировать американские ядерные боеголовки, размещаемые в Западной Европе или США, в Польшу.

Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлогом, специальным посланником США по вопросам Украины и России.

Премьер Польши Дональд Туск в ответ на идею Дуды сказал, что такие призывы нужно озвучивать публично, только когда есть уверенность, что администрация Трампа готова положительно на них отреагировать.